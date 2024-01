Arrestato dai carabinieri. Calci alla moglie incinta. La colpiva anche al ventre

Dalle violenze verbali è passato in breve a quelle fisiche. Botte e calci. Fino anche a colpirla nel ventre, quel ventre nel quale porta la creatura concepito con il loro amore. Ma l’ultimo atto di violenza, accaduto a Spezia, ha fatto traboccare il vaso della sopportazione. La donna ha denunciato il marito violento e lo ha fatto arrestare. E’ un uomo del Bangladesh domiciliato a Viareggio, sposato con una connazionale con la quale ha avuto un figlio otto anni. Dal 2018 ha iniziato a maltrattare la donna e, dalle violenze verbali è passato a quelle fisiche nel corso delle quali la donna, è stata più volte colpita al viso, alla testa e al ventre nonostante il suo lo stato di gravidanza. L’ultima violenza in strada alla Spezia. Grazie all’intervento di un passante, la donna è riuscita a divincolarsi e a ricorrere alle cure del caso per poi rivolgersi alla Stazione Carabinieri della Spezia per formalizzare la denuncia. La procura della Spezia è intervenuta emettendo un provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo che è stato eseguito a Viareggio dal personale del Nucleo Radiomobile di Viareggio. Il marito violento è stato sottoposto ai domiciliari a Viareggio con l’applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico. In questo modi i carabinieri, tempestivamente intervenuti, avranno la possibilità di monitorare gli spostamenti dell’uomo.