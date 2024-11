Cade durante un’arrampicata, soccorso con l’elicottero

Stazzema (Lucca), 3 novembre 2024 – Incidente in montagna per un 55enne, caduto durante un’arrampicata sulla falesia di foce di Compito, nel comprensorio del Monte Lieto a Stazzema.

I soccorritori in azione

L’uomo è stato soccorso dalla Stazione di Querceta del Soccorso alpino. Sul posto si è subito portato un tecnico infermiere della stazione. L’elisoccorso Pegaso 3 ha quindi provveduto a sbarcare l’equipaggio per stabilizzare il paziente. All’arrivo degli altri tecnici di soccorso alpino le manovre sono state dirette a trasportare in sicurezza l’infortunato in un luogo consono al recupero tramite elicottero. Recupero che è avvenuto poco dopo le 14. L’uomo, che è rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore.