Anziano si perde nel bosco mentre cerca funghi: lo salva un cane

Perugia, 5 ottobre 2024 – Una storia a lieto fine, quella che ha per protagonisti un anziano che si era perso nel bosco e un cane abituato a fiutare il pericolo. Venerdì sera intorno alle 22.30 un uomo di 75 anni è stato salvato a Monte Malbe dai vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e il Gruppo cinofili di Ovus Pubblica assistenza della Protezione civile: l’uomo si era perso mentre cercava i funghi.

Protagonista del salvataggio anche il cane "Day Balla coi Lupi" di Abramo Gigliarelli. Dopo una lunga ricerca, il super cane ha infatti dato il segnale netto che ci fosse qualcuno nella boscaglia e avverte l’istruttore con un insistente abbagliare.

Un fitto intreccio di rami e arbusti e una pioggia insistente che impediscono inizialmente la netta visione, ma dopo alcuni secondi compare il volto del settantacinquenne con in braccio la sua cagnolina, bagnati ed infangati in uno stato di ipotermia ma vivi entrambi e felici di averla passata liscia in quella notte di bufera.

Le operazioni per il recupero del disperso sono state effettuate dai caschi rossi e il Soccorso Alpino con un enorme sforzo, vista la pioggia battente ed il terreno scosceso. Una nottata che ha premiato il costante addestramento dei cani e la presenza dell’equipaggio di supporto.