Arni resta ancora isolata. Rebus rimozione dei massi

Resta chiusa la via Provinciale di Arni all’altezza del Ponte dei Merletti, fra la galleria del Cipollaio e la località Tre Fiumi. Oltre alle decine di massi, alcuni anche di 8 metri cubi, presenti sulla carreggiata (quelli che si sono staccati mercoledì alle 3 di notte), c’è un pezzo di monte a sbalzo e precario che ora rischia di scivolare sulla strada. Tonnellate di roccia che dovranno essere tolte ma i tecnici della provincia di Lucca stanno ancora cercando di capire come. Farlo manualmente infatti è rischioso e difficile. "La situazione è più critica di quanto previsto – spiega il sindaco Maurizio Verona – i professionisti coinvolti hanno effettuato i primi sopralluoghi ma necessitano di approfondimenti che ora sono difficili per le condizioni meteo. Una prima ipotesi sarebbe quella di rimuovere il materiale rimasto ancorato alla parete con l’esplosivo, con una frana controllata, ma bisognerebbe recarsi sul punto esatto in corda, su una parete molto ripida". Fino alla prossima settimana il pericolo della roccia a rischio crollo non verrà risolto. E al momento, anche se la frazione di Arni è isolata dal resto della Versilia, i residenti devono scendere a valle dal Passo del Vestito (strada di montagna riaperta dopo anni), transitando da Massa. "E’ un disagio perché è una viabilità importantissima – prosegue – sia per il collegamento col territorio di Stazzema; poi è una viabilità dell’economia e del turismo che collega Garfagnana e Versilia".