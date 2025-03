Aria di primavera. I celebri versi di Alda Merini

Doppio appuntamento oggi alla biblioteca comunale "Sirio Giannini" a Palazzo Mediceo. Alle 11.30 nella Giornata internazionale della poesia è in programma l’incontro "Sono nata il ventuno a primavera", iniziativa di promozione alla lettura dei versi con la partecipazione del medico e poeta Domenico Lombardi. Promotori dell’evento la biblioteca comunale con l’Isi Marconi, Alberghiero e Ipia. L’incontro è aperto a tutti e ha il titolo di una celeberrima poesia di Alda Merini nata appunto il 21 marzo del 1931 e tra gli autori più apprezzati di questo genere letterario.

L’altro appuntamento alle 17 è con il "Club del libro", il gruppo di lettori che mensilmente si ritrova per parlare di una pubblicazione. L’incontro è dedicato al romanzo "La valle bianca" di Sirio Giannini. Un libro, donato il mese scorso ai partecipanti al Club scelto in omaggio e in ricordo dello scrittore seravezzino di cui il 28 marzo ricorre il centenario della nascita. E’ una delle tappe per ricordare questa ricorrenza, con un altro appuntamento venerdì 28 alle Scuderie Granducali.

Non solo, chi partecipa agli incontri o va in biblioteca, riceve in dono una bella rosa di carta crespa con la poesia di Alda Merini che dà il titolo all’evento. Per chi è interessato ad approfondire le opere di Sirio Giannini si ricorda che in biblioteca è allestito uno spazio nel quale si possono trovare le sue opere e informazioni di dettaglio sull’autore seravezzino. Entrambi gli appuntamenti sono liberi e a ingresso gratuito. Per informazioni si può chiamare il numero 0584 757770 o inviare una email a [email protected].