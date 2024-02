Archietto o ingegnere. Un fresatore esperto

ARCHITETTO/INGEGNERE

Figura professionale da inserire all’interno dell’ufficio tecnico di azienda di lavorazione del marmo per il settore nautico. Esecuzione di disegni tecnici di produzione, relazioni con dealer e clienti, sviluppo dei processi di gestione aziendale. Diploma di istituito tecnico e/o laurea in architettura-ingegneria, familiarità con strumenti cad, in particolare autocad, abilità nella lettura ed esecuzione di disegni esecutivi, ottimo utilizzo pacchetto office, lingua inglese. Cv e breve presentazione a [email protected]

FRESATORE ESPERTO

Azienda di lavorazione marmo, per ampliamento organico, ricerca con Capacità di leggere e interpretare disegni tecnici, Utilizzo di fresa CNC

Gestione di taglio materiale a macchia aperta e ricostruzione vena. Cv: [email protected]