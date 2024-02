Apre lo sportello per il volontariato

Al via la collaborazione fra Comune e Cesvot regionale per semplificare la vita delle associazioni. L’accordo fra i due soggetti si concretizza con l’apertura dello sportello comunale “Comune Amico per le Associazioni”, pronto a fornire assistenza a 360 gradi alle associazioni del territorio. Lo sportello sarà allestito al palazzo comunale e sarà attivo tutti i martedì (a partire dal 6 febbraio), dalle 9 alle 12, previo appuntamento via mail ([email protected]) o chiamando lo 0584 986288).