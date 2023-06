Apprendista pizzaiolo Lavoro in gioielleria a Forte

PIZZAIOLO

Si ricerca apprendista pizzaioloa per mansioni di preparazione ingredienti e supporto per la cottura delle pizze nel forno a legna. Orario lavorativo serale, part-time. Per candidature 3409976349 - [email protected]

ADDETTOA VENDITE GIOIELLERIA

Sales assistant full time (no lavoro stagionale) con una spiccata attitudine commerciale a Forte dei Marmi. Serietà, voglia di lavorare e spiccate attitudini commerciali sono requisiti indispensabili. E’ richiesta buona conoscenza lingua inglese. La risorsa si occuperà di accoglienza al cliente e della sua assistenza durante l’acquisto. Si richiede esperienza precedente nella mansione preferibilmente in realtà del settore orologeriagioielleria. www.indeed.com