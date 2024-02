Antincendio e protezione civile. Corso speciale per sindaco e assessori

Una lezione speciale su antincendio e protezione civile, con un focus sui roghi che scoppiano nei boschi e sulle normative più recenti. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la società toscana “Dream Italia“, è andata in scena ieri mattina nella sala dell’Annunziata del Sant’Agostino (nella foto) coinvolgendo il sindaco Alberto Giovannetti, gli assessori Tatiana Gliori (ambiente e protezione civile) e Matteo Marcucci (lavori pubblici e manutenzioni), personale comunale, polizia municipale e associazioni di volontariato. Il corso di approfondimento sulla gestione dei rischi sarà replicato stamani e giovedì.

"Negli ultimi anni, come amministrazione comunale – ricordano il sindaco e i due assessori – abbiamo fatto passi da gigante in questo settore ricostruendo quasi da zero l’ufficio di protezione civile e alzando sempre più l’asticella di attenzione, conoscenza e partecipazione alla sicurezza del territorio e di chi lo vive. Questo è stato possibile grazie al nostro personale tecnico e amministrativo, con il quale proseguiremo insieme questo percorso di crescita". Tra i partecipanti c’erano anche il segretario comunale Marco Petri, una rappresentanza della polizia municipale guidata dal comandante Giovanni Fiori e diversi componenti delle associazioni che operano nel settore della protezione civile.