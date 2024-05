Antico Uliveto fa 30 anni: "Valorizziamo il gusto locale"

Il ristorante Antico Uliveto di Pozzi taglia il traguardo dei 30 anni di attività. Per festeggiare i titolari Massimo Arata e Cristina Pellizzari organizzano una serata speciale per domenica con cena e musica. L’idea del ristorante venne al padre di Cristina, Leopoldo Pellizzari che ne inizò i lavori e scelse anche il nome Antico Uliveto. Il 19 maggio 1994 iniziò nel mondo della ristorazione versiliese. "Da quel momento – spiegano i titolari – abbiamo perseguito sempre e comunque la direzione della qualità, nel cibo nel vino e nelle idee che queste materie associavano, anni di piacevole ricerca sempre con la volontà di progredire ed imparare, curiosità che ancora ci dà l’energia di proseguire in questo percorso. Collaborazione con i piccoli produttori locali, valorizzazione del territorio circostante, la filosofia Slow Food applicata e non solo discussa, l’energia profusa nella valorizzazione della cultivar Olivo Quercetano che tante soddisfazioni ci sta dando"