Antenna al campo Tori I residenti si ribellano "E’ brutta e pericolosa"

L’antenna al campo Tori fa discutere: “Un altro ‘billorone’ e in più pericoloso…”. A gridarlo molti cittadini tra cui Marco Raffaelli, che abita vicino, che accusa sui social il posizionamento dell’impianto di telefonia 5G. Un’altra protesta come tante, ma non è ancora provato che queste antenne creino danni alla salute e tutti vogliono che il cellulare ‘prenda’: il solito dilemma. “Non bastava la raccolta Ersu al Tori, che non ha orari e rispetto per chi abita vicino, con gli scarichi alle 7,30 ogni giorno, sabato e domenica compresi, ci mancava un ripetitore ….”.

I commenti sono tutti a suo favore: qui c’è un campo sportivo per ragazzi e la zona è anche parecchio abitata. Prima dell’istallazione le polemiche si erano sollevate, ma l’iter va avanti sempre e comunque, salvo al Magazzeno anni fa e vicino alla scuola a Capezzano Pianore. Poteva se mai l’antenna di ultima generazione essere posizionata sulla collinetta vicina? “Camuffarla almeno - prosegue Raffaelli - e spostarla…”. In effetti è normale che il valore di una casa qui perda di valore. Il coro è che un angolo della campagna è stato davvero deturpato: verde, campi sportivi e di atletica, sentieri, l’Acquaviva col suo bel lago fatto a forma di cuore e, come risposta, i camion di Ersu e un bel palo in evidenza a mo’ di ripetitore: un doppione del tartassato Magazzeno? Per i vertici del Camaiore Calcio, che ha in concessione il campo, la decisione e’ del Comune e il loro responsabile della sicurezza ha escluso rischi.

Isabella Piaceri