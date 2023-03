Annullato lo show delle Frecce tricolori

È stato ufficialmente annullato, spostandolo al 2024, l’airshow che le Frecce tricolori avrebbero dovuto effettuare a Marina di Pietrasanta nell’ambito del centenario dell’Aeronautica Militare.

Inizialmente fissato il 13 maggio, l’evento era slittato a causa della concomitanza delle elezioni amministrative (14-15 maggio), con il Comune e l’Aeroclub di Lucca rimasti finora in attesa della nuova eventale data. Che però non ci sarà, a differenza di Marina di Pisa dove la data – l’unica in Toscana – è stata posticipata tra fine settembre e inizi ottobre. Per Marina se ne riparlerà come detto nel 2024: gli svariati problemi logistici e organizzativi dovuti alle elezioni, basti pensare ad esempio alla necessità per le forze dell’ordine di presidiare i seggi, hanno reso impossibile lo svolgimento dell’evento.

d.m.