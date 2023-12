“Anni ruggenti“. Giornata revival alla Bussola

Dopo lo strepitoso successo della serata dello scorso novembre, che ci ha riportato indietro nel tempo, a quei magici pomeriggi degli anni ’70, ‘80 e ‘90 delle discoteche versiliesi, quei “Bei Tempi” indelebili in cui la musica era la protagonista indiscussa dei primi balli, dei primi amori e delle nostre emozioni, il giorno danzereccio per gli “anta” firmata da Marco Bresciani torna oggi alla Bussola Versilia di Focette, in prossimità del Natale.

"Erano serata in cui si ballava, si conosceva gente, dove le interazioni si facevano a parole, sguardi, ci si prendeva mano nella mano" racconta una coppia dell’epoca che si è rivista dopo decine di anni. E così tornerà “Music-Hall”, il pomeriggio da “grandi” con una console da ritmi inconfondibili e travolgenti capitanata dagli storici deejay viareggini Marco Bresciani e Tore, che con la loro grande esperienza e professionalità alimentata dalla passione hanno fortemente creduto in questo progetto. "Abbiamo riportato il divertimento sano e spensierato di un tempo – commenta Bresciani – e quell’atmosfera ricca di energia, sorrisi e tanta bella musica. Vi farò cantare e ballare dal primo all’ultimo disco, in un vero e proprio viaggio a spasso nel tempo con la musica più bella revival". Ma arriviamo ai dettagli dell’appuntamento: alla consolle si alternerà anche il disc jockey Stefano Seppia, la Bussola aprirà le porte al pubblico alle ore 17 e chiuderà alle 24.

Il costo dell’ingresso è di 10 euro con consumazione, 20 euro tavolo e buffet a bordo pista. La nightlife versiliese, il cui lungomare è ormai quasi un cimitero di ex locali e discoteche, torna ad infuocarsi come ai tempi dei mitici “Anni Ruggenti”.

Dario Pecchia