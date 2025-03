Andrea Tofanelli nominato direttore artistico al Teatro Niccolini di Firenze

Il trombettista Andrea Tofanelli (nella foto) è stato chiamato dal Teatro Niccolini di Firenze, il teatro più antico della città, come direttore artistico per la nuova rassegna musicale “Firenze in jazz al Niccolini”, come responsabile della nuova formazione Firenze All Star Jazz Band e come direttore artistico per la programmazione dei concerti. Una bella sorpresa nata dalla recente collaborazione del trombettista col maestro canadese Hershey Felder, da anni direttore artistico del Teatro Niccolini, in una produzione del teatro che ha visto Tofanelli esibirsi col concertista canadese Jens Lindemann. Un’ulteriore prova della continua crescita e affermazione del trombettista torrellaghese, da decenni ormai lanciato a livelli di successo nazionale e internazionale con incarichi di maggior lustro e responsabilità tra i quali la recente chiamata alla Recording Academy di Los Angeles come membro votante nella giuria dei prestigiosi Grammy Awards.

"Una grande responsabilità accettare anche questo incarico al Teatro Niccolini. La mia attività musicale è diventata vertiginosa. Comprende concerti nel mondo ed è affiancata all’insegnamento diviso tra il Conservatorio di Musica di Modena e la Scuola di Musica di Fiesole, con viaggi negli States dove vengo chiamato a insegnare nelle università americane. Quest’anno compio 60 anni di età e celebro 50 anni di carriera, direi che non avrei potuto festeggiarli in modo migliore – commenta Andrea Tofanelli. Che dire sono felice. E’un altro capitolo bello della mia carriera". E dal tono di voce trapelano gioia e felicità.

M.N.