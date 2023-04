Ancora coriandoli di primavera La Canzonetta di Torre del Lago Rinascita dopo nove anni di assenza

Ancora una coda di Carnevale a manifestazione già conclusa e apremiazioni fatte. L’associazione Carneval Puccini, il Rione Torre del Lago, mettono infatti in posa un altro tassello del loro percorso di recupero e rilancio del carnevale nella frazione, iniziato nel 2015 con il Carnevale dei Piccoli, oggi appuntamento ufficiale immancabile del calendario di Burlamacco.

L’11 e il 12 maggio prossimi infatti, sul palcoscenico del Teatro Jenco tornerà in scena la “canzonetta” torrelaghese a nove anni dall’ultima rappresentazione a cura della compagnia “Torrelagando”. Sotto l’attenta regia di Michele Cordoni, coadiuvato da Lara Tomei e Antonella Ramacciotti, la neonata compagnia teatrale del Carneval Puccini propone un format moderno e frizzante, ricco - come tradizione vuole - di sketch umoristici basati su satira, giochi di parole e luoghi comuni, ma anche di spunti di riflessione. "E’ un momento emozionante per noi - spiegano dal Direttivo dell’Associazione - dopo il Carnevale dei piccoli, la pedana aggregativa e altre iniziative, riuscire a mettere insieme una compagnia teatrale e riportare la canzonetta su un palcoscenico è un traguardo che ci rende orgogliosi. Quella dello spettacolo in vernacolo è una tradizione che ha radici lontane nel tempo che dobbiamo preservare, onorare e tramandare, ed in tal senso è ulteriore motivo di soddisfazione essere riusciti a mettere insieme un mix tra volti nuovi e nomi già conosciuti. Vogliamo ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che ci sostengono in questa avventura, a cominciare dagli sponsor dello spettacolo: Top Bike, Sa.Gi. Costruzioni, Magazzino Paris, Idraulica Valentini, L’Ortoflora Versiliese e MF Costruzioni".

La manifestazione, che gode del Patrocinio del Comune di Viareggio, sarà arricchita da momenti di musica e dalle coreografie curate dalla Maestra Antonella Ramacciotti e di Valentina Pezzini; del cast fanno parte: Antonella Ramacciotti, David Dinelli, Alfredo Cordoni, Laura Del Gratta, Silvia Olivi, Fabio Pison, Bonny Duvali, Massimo Volpe, Roberta Biancolini, Asia Caltagirone, Alessio Matteucci e Marco Carmazzi. I biglietti, al costo di 15 euro con posto numerato, sono in vendita presso il Bar Pagoda e il Nessun Dorma Sport Cafè di Torre del Lago Puccini.

red.viar.