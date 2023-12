Anche due viareggini insigniti delle Onorificenze da Mattarella Durante la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, i viareggini Riccardo Mirarchi e Guido Lombardi sono stati premiati dal Presidente della Repubblica. Mirarchi per le sue iniziative benefiche, Lombardi per le sue iniziative benefiche e per la guida del ristorante "Da Giorgio".