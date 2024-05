Anas cerca tecnici. Selezione S.Anna

ANAS CERCA 10 ASSISTENTI TECNICI

Anas, società per azioni del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, ha annunciato la ricerca di personale da collocare in 10 Regioni italiane. Requisiti: attestante laurea magistrale - ingegneria civile (Classe LM23)

abilitazione e iscrizione all’albo della professione (ingegneria civile); minima esperienza biennale pregressa, settore opere civili e gestione ssistemi di monitoraggio ponti-viadotti, comprese attività di direzione lavori, ambito nuove opere di manutenzione;

perfetta conoscenza del pacchetto Office, Primus, Autocad e utilizzo di software calcolatore delle strutture, gestionale e di monitoraggio

conoscere le normative tecniche inerenti il settore, compreso codice contratti pubblici sono gradite conoscenze tecniche di monitoraggio e auditing processi aziendali BIM conoscenze tecniche sul ripristino strutturale da effettiuarsi anche con materiale innovativo attitudine ai rapporti relazionali, al lavoro in quota su PLE e By-Bridge. coordinamento, capacità di lavorare in gruppo e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Domande entro 26 maggio, info: “https://www.stradeanas.it/it”.

1 ADDETTO COMUNICAZIONE

Scuola Normale Superiore. Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità nell’Area dei Funzionari – settore professionale della comunicazione e informazione, per l’Ufficio Comunicazione della Scuola Normale Superiore. Scadenza 06/06/24

https://trasparenza.sns.it/