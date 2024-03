Ambulanza 4x4 con le donazioni di tanti privati

Una nuova ambulanza 4x4 per la pubblica assistenza di Stazzema. Così con quella messa su strada a giugno 2023 (nella foto), l’associazione di volontariato di Pontestazzemese nel distretto Asl va a rinnovare quasi completamente il parco auto. Il nuovo mezzo, adatto ad arrampicarsi sulle vie di arroccamento di cava, sulle strade bianche di Stazzema, e ottima anche in caso di neve, sarà inaugurato a Levigliani, in piazza Ortali, domani alle 11. Sarà presente il consiglio direttivo della Pubblica assistenza con la neopresidente Elisabetta Belloni, che aveva iniziato come volontaria nella stessa associazione nel lontano ’97, dopo l’alluvione della Versilia.

Il veicolo, un Ford, costato 80mila euro, è stato acquistato grazie ai contributi di cittadini, aziende locali, del Circolo Arci di Vallecchia, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. "Siamo felici – afferma Belloni - perché questa ambulanza andrà a sostituire l’altra, sempre a trazione integrale, che da quasi un anno non era più utilizzabile". Infatti, le ambulanze adibite agli interventi di emergenza (la Pubblica assistenza di Stazzema nel 2023 è stata chiamata a fare 840 interventi in tutta la Versilia) devono essere sostituite dopo 10 anni dall’immatricolazione o dopo 250mila chilometri. Domattina a Levigliani sarà presentata anche un’opera di Alberto Bitossi che verrà donata all’associazione. "Siamo contenti che si riesca a rinnovare il parco macchine – commenta il vicesindaco Alessandro Pelagatti, delegato alla sanità e al sociale - migliorando il servizio sanitario di emergenza, che verrà ulteriormente reso efficiente grazie al progetto del Proximity care che prevede la dotazione di un casco con telecamera collegato in live streaming con la centrale operativa 118 del Versilia, in modo da poter avere il supporto in tempo reale di un medico".