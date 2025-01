Ambientalisti sul Parco: "La Regione approvi il Piano"

"Il Piano del Parco Apuane, approvato dalla giunta Giani, è bloccato da oltre un anno in attesa del voto del consiglio regionale, fermo apparentemente nelle procedure delle commissioni consiliari. Un ritardo incomprensibile per la gestione di una delle vertenze ambientali più rilevanti d’Italia". A sollevare la questione Eros Tetti e Dario Danti per Alleanza Verdi Sinistra. "Questo Piano, frutto di un processo condiviso e approvato anche dalla Comunità di Parco – sostengono – non è stato redatto da “fanatici ecologisti”, ma rappresenta un passo avanti per lo sviluppo sostenibile delle Apuane. Il documento prevede interventi per economie alternative, come il turismo sostenibile, l’agricoltura e l’artigianato, rispondendo a richieste di molti operatori. Chiediamo che il consiglio regionale approvi il Piano per dimostrare di cambiare rotta e risolvere i conflitti territoriali dove industria e ambiente risultano incompatibili, a partire dalla critica escavazione del marmo nelle Apuane".