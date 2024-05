Alunni al cantiere Next Group

VIAREGGIO

Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno Next Yacht Group ha aperto le proprie porte a un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico Nautico Statale Artiglio. Nei giorni scorsi, una trentina di giovani, accompagnati dal corpo docente, ha avuto la possibilità di conoscere meglio un’eccellenza nautica, Next Yacht Group, proprietaria degli storici marchi Maiora e AB Yachts, visitando la nuova sede di Viareggio ed incontrando i manager del gruppo. Dopo una presentazione introduttiva, la visita si è spostata prima in banchina e poi presso uno dei siti produttivi dove gli studenti hanno potuto vivere il processo di allestimento delle imbarcazioni nelle varie fasi di costruzione.

A conclusione, un’adrenalinica prova in mare ad oltre 55 nodi a bordo dell’ultima unità di AB 80, il 25 metri del brand più sportivo del gruppo, dove i ragazzi hanno avuto l’opportunità do assaporare le prestazioni navali uniche ed il fascino delle soluzioni di stile e funzionali che rendono il brand AB Yachts leader nel suo segmento di mercato. Next Yacht Group crede profondamente nei rapporti con la scuola, gli istituti tecnici e le università del territorio per l’individuazione di giovani talenti e per lo sviluppo di professionalità sempre più orientate alle evoluzioni dell’industria nautica e alla propria specifica missione aziendale e proprio per questo la visita di oggi è stata importante. E leggere l’emozione negli occhi delle future generazioni è stato decisamente un successo.