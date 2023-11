Altri tre Dae sul territorio entro Natale

Il Comune ha effettuato un ordine per l’acquisto di tre defibrillatori per la creazione di altrettante nuove postazioni. Il progetto “Battiti di cuore. Seravezza comune cardioprotetto” procede speditamente: alle postazioni già presenti a Querceta, Azzano, Giustagnana, Cerreta Sant’Antonio, Fabbiano, Riomagno, Seravezza e Pozzi andranno presto ad aggiungersi quelle di Corvaia, Minazzana e Basati, rimarcando così l’attenzione prestata ai paesi della montagna, ovvero i centri abitati più lontani dai presidi sanitari. Ancora una volta entra in gioco anche la solidarietà e sensibilità dei cittadini. Il defibrillatore destinato a Basati è infatti donato dalla signora Laura Luisi, per desiderio del marito Riccardo Nardini, un autotrasportatore di Seravezza scomparso l’anno scorso e che, avendo le proprie radici a Basati, aveva più volte manifestato la volontà di aiutare il proprio paese. "Rivolgo un sentito ringraziamento alla signora Luisi - commenta l’assessore al sociale Stefano Pellegrini (nella foto) - questa donazione è una chiara espressione del senso di partecipazione dei nostri concittadini che riconoscono la bontà del progetto, finalizzato a incrementare la sicurezza del nostro territorio, attraverso nuove postazioni. I tre nuovi Dae potrebbero essere installati entro le prossime festività natalizie". Come da prassi avviata dall’assessorato al sociale, all’installazione di nuovi dae vanno di pari passo iniziative di formazione: il prossimo corso è in programma a Pozzi il 20 novembre, nella sede della pubblica assistenza. Per partecipare è necessaria l’iscrizione, inviando una email all’indirizzo corsidaeseravezza@gmail.com, specificando nome, cognome e un recapito telefonico.