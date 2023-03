"Altre ricorrenze nel mirino?"

Con lo stesso criterio in futuro si cancelleranno altre festività? Lo chiede l’onorevole di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, secondo cui la cancellazione della festa del papà alla scuola Florinda è priva di fondamento. "La scuola deve essere inclusiva, come da anni si auspica, ma non deve tradurre tale inclusività – dice l’onorevole Zucconi – con l’omologazione. A fronte di bambini che per vari motivi sono privi del papà o del tempo con esso, in passato si sono sempre create strategie per non lasciarli soli, sostituendone la presenza con un nonno o con una figura maschile presente in famiglia. Ai bambini cui manca il papà, tale festa non toglie, né aggiunge granché, essendo da sempre molto più comprensivi e sinceri degli adulti. Diciamo piuttosto che nessuno pensa invece a tutti quei papà che si sono organizzati per tempo con il lavoro o che sarebbero stati presenti pur da padri separati, ma che mantengono comunque vivo il contatto pur nelle difficoltà. Pare piuttosto – conclude – una decisione affrettata, che potrebbe in futuro portare alla cancellazione di altre occasioni in famiglia: la festa della mamma, la Pasqua, il Natale, minando pian piano l’intero patrimonio di tradizioni e valori, a fronte di un’inclusività non veritiera".