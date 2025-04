"Altra Toscana", incontro a Firenze ‘Siamo la risposta all’astensionismo’

Nuovo appuntamento per il coordinamento delle liste civiche dell’Altra Toscana che domanie a partire dalle 9.30 si troveranno a Firenze all’hotel Hilton Florence Metropole, per il terzo incontro dopo San Giovanni Valdarno e Viareggio. Parteciperanno, tra gli altri, Giampaolo Sodano, già direttore di Rai2, dell’esecutivo Federazione civici europei e Stefano Rolando, professore di Comunicazione pubblica e politica all’Università Iulm di Milano. Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro: "Un modo per incontrarsi – afferma il primo cittadino di Viareggio – per aggiungere un tassello al lavoro che stiamo portando avanti da mesi. Un impegno importante che vuole mettere a sistema le voci delle tante realtà dei territori. Il civismo oggi è un tema politico di grande rilievo – aggiunge – a maggior ragione quando ad ogni tornata elettorale vediamo aumentare l’astensionismo".

Il sindaco di Viareggio evidenzia poi come il civismo "con un coordinamento adeguato, può essere voce autonoma e soprattutto, indipendente". "Questo – afferma – è il fulcro del progetto che stiamo portando avanti: vogliamo dare un peso specifico alle tante voci che amministrano i territori, trovare linee comuni e una sintesi rispetto alle tante sensibilità rimanendo alternativi rispetto ai partiti tradizionali. Ci vorrà tempo ma credo valga la pena. La rappresentanza civica – conclude – è il cuore pulsante della democrazia locale, e, in una terra straordinaria come la Toscana, può essere un contributo importante anche a livello regionale".