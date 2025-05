Alpemare top beach club. Resta in vetta in Italia come eccellenza assoluta

L’Alpemare raddoppia col riconoscimento dei tre ombrelloni gold che involano la struttura al top nazionale. Il celebre stabilimento balneare della famiglia Bocelli replica il primo posto assoluto come miglior beach club d’Italia, a pari merito con il Belmond Villa Sant’Andrea di Taormina. L’incoronazione è avvenuta durante il gran galà dei Beach Club d’Italia, andato in scena all’Excelsior Gallia Hotel di Milano. L’evento ha segnato anche il lancio ufficiale della seconda edizione della Guida ai migliori beach club d’Italia che si propone come primo strumento editoriale dedicato al mondo degli stabilimenti balneari italiani. A convincere gli esperti circa la conferma di scettro e corona all’Alpemare soprattutto la spinta imprenditoriale che lo scorso anno ha sancito il raddoppio della struttura con nuovi servizi e ampliamento dei posti ombra conseguente all’acquisto dell’adiacente bagno Italia. "La conquista del titolo di Best Beach Club d’Italia 2024 ha aperto una stagione memorabile per Alpemare – è la motivazione letta alla cerimonia – è stato l’anno del “raddoppio” del numero di postazioni, salite a 120, a seguito dell’acquisizione dello stabilimento confinante. L’impressione è quella di una struttura di eccellenza e in grado di anticipare i tempi. Si dice che la perfezione nella vita non esiste, ma da Alpemare vi si avvicinano parecchio: nulla è fuori posto e tutto è meravigliosamente coerente. Eleganza nella semplicità, così lo abbiamo definito nella scorsa edizione, e pensiamo sia la definizione perfetta per inquadrare il beach club la cui fama si sta diffondendo nel mondo".

Tra le novità 2025 di Alpemare ci sarà un rinnovamento della cucina dello spazio del bagno Italia che non sarà più caratterizzata dalla ristorazione orientale del brand Nobu, bensì dal nuovo format Marecalmo. Tra i 13 migliori stabilimenti d’Italia la Versilia si è davvero fatta largo con Bagno Piero (Forte dei Marmi) e Twiga (Marina di Pietrasanta); premio per la miglior spiaggia comunale è stato vinto da Alle Boe di Forte dei Marmi.

Francesca Navari