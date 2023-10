Alpemare raddoppia: Bocelli pronto ad investire per ampliare lo stabilimento

Forte dei Marmi (Lucca), 6 ottobre 2023 – L’Alpemare è pronto a raddoppiare. Lo stabilimento balneare di Andrea Bocelli potrebbe infatti allargarsi alla vicina concessione del bagno Italia: la proposta di acquisto sarebbe stata lanciata e confermerebbe l’intenzione dell’artista di continuare a investire in Versilia. In ballo diversi milioni di euro (in barba ad ogni spauracchio Bolkestein) per poter arrivare a stringere l’accordo in tempi brevi. Del resto non è un mistero che già da qualche anno la Bocelli family fosse orientata ad ampliare l’Alpemare, diventato una delle spiagge più glamour, tanto da essere scelta non solo da una clientela prevalentemente straniera e selezionatissima, ma anche dalla maison Louis Vuitton che – per la prima volta in assoluto a Forte dei Marmi – ha sperimentato la totale brandizzazione della spiaggia con colori e loghi su cabine, asciugamani e tende dello stabilimento. E così quel ’gioiellino’ caratterizzato dal verde Tiffany, per l’intera stagione si è vestito da passerella diventando un vero punto di riferimento per gli appassionati di scatti Instagram.

La proprietà è riuscita tra l’altro a dotare l’Alpemare di tutti i servizi di cui era per natura carente: ha preso uno spazio vicino da adibire a parcheggio (lo stabilimento è tra i pochi che al posto dello spazio auto regala un magico pomone verde di pineta) e anche quando le ordinanze del sindaco si sono fatte stringenti riguardo le aperture serali, si è rimediato dirottando gli eventi con luci e musica nell’ex Oliviero a Ronchi, altro immobile acquistato da Bocelli e completamente rimesso a nuovo. La possibilità di ampliare l’orizzonte inglobando anche il bagno Italia permetterebbe a questo punto di realizzare in futuro anche la piscina per l’Alpemare: e sarebbe questo tra i principali motivi che avrebbero spinto a puntare all’allargamento della concessione. Oltre ad avere un maggior numero di posti ombra considerata la lista d’attesa che ogni anno caratterizza le prenotazioni alla Bocelli beach. Bocche cucite al momento su una trattativa che non sarebbe comunque stata formalizzata. In caso di conclusione dell’affare, i tempi di ristrutturazione non saranno brevissimi e per vedere il nuovo Alpemare in versione allargata ci sarà da attendere sicuramente l’estate 2025.