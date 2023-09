All’asta ex hotel e rsa a Marina di Pietrasanta: base da 2 milioni

Sul piatto ci sono qualcosa come 2,2 milioni di euro. È questo il prezzo base di due storici immobili di Tonfano il cui destino dipenderà ora da un’asta giudiziaria. Si tratta innanzitutto dell’ex hotel “I Tamerici“, in via don Bosco, struttura molto conosciuta per aver ospitato per diversi anni le famiglie in emergenza abitativa attraverso apposite convenzioni stipulate con il Comune. Tutto questo fino all’avvenuta chiusura decisa dai proprietari dopo oltre 30 anni di attività. L’altra è l’ex rsa “Niagara“ (nella foto), tra via Duca della Vittoria e via Maddalena, una delle residenze assisitite più di lungo corso insieme a un altro paio.

Partendo da “I Tamerici“, l’asta si terrà il 29 novembre alle 16, con un prezzo base di 1,3 milioni di euro. Il fabbricato, edificato alla fine degli anni ‘60 e in seguito ampliato con interventi realizzati negli anni ‘90, è destinato ad attività ricettiva alberghiera. Si sviluppa su quattro piani, incluso il piano terra, per un totale di una trentina di camere, ciascuna dotata di bagni usufruibili anche dai disabili. L’area di pertinenza del complesso è recintata e destinata in parte a parcheggio auto e spazio di manovra, e in parte a giardino e resede di servizio. Quanto al “Niagara“, invece, l’asta si terrà l’8 novembre alle 9,30, con un prezzo base di 900mila euro. L’immobile è costituito da fabbricato a destinazione turistico-ricettiva con una superficie di 1.600 metri quadrati. Si sviluppa su sei piani, incluso il piano terra, più un seminterrato, ed è corredato da un terreno che ospita due prefabbricati ad uso ripostiglio. "Il tutto – recita la perizia – si presenta in stato di fatiscenza con infissi e impianti danneggiati e asportati a causa di effrazioni e intrusioni".

d.m.