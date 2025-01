Alla stazione un parcheggio per le bici

La giunta ha approvato il progetto di realizzazione di un’area parcheggio bici al terminal ferroviario, con struttura chiusa in una porzione di proprietà delle Ferrovie gestita dal Comune. L’intervento, per 30mila euro, concorrerà al bando indetto dal ministero per favorire la mobilità dolce: per l’amministrazione l’obiettivo è anche venire incontro alle esigenze dei tanti studenti universitari e pendolari che utilizzano la stazione. "Il risultato atteso – sostiene l’amministrazione – è di vedere incrementato il numero degli utenti che utilizza la bicicletta e si pone quale “intervento pilota” che potrà essere poi replicato sia tramite un incremento dei posti disponibili (mediante semplice affiancamento di un’altra pensilina uguale a quella esistente) sia individuando altre aree. L’accesso all’area di sosta avverrà mediante una specifica App.