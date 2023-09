Alla spesa ci pensa il Germoglio: "Così aiutiamo mille viareggini"

Prima il Covid e la crisi post pandemia. E poi la guerra con l’inflazione e i tassi alle stelle che strozzano famiglie ed imprese italiane. Sempre più persone sono con l’acqua alla gola, non ce la fanno ad arrivare al 30 di fine mese, certe volte neppure al 20, e si rivolgono alle onlus che forniscono spese gratis, alle parrocchie o vanno a mangiare alla mensa dei poveri a San Francesco. Tra le associazioni, il ruolo più importante a Viareggio lo riveste il Germoglio, che sfama 256 famiglie ogni mese, ossia circa mille viareggini, quasi il 2% della popolazione di Viareggio non ha i soldi per mangiare. A queste vanno aggiunte altre persone che vengono da fuori comune occasionalmente.

"La maggior parte sono italiani – spiega il presidente Sirio Orselli – e i quartieri più assisiti sono il Varignano e il Terminetto. Il numero degli indigenti, persone che non hanno più i soldi per fare la spesa e pagare le bollette, continua ad aumentare da tempo. Abbiamo quindi bisogno di genere alimentari, in particolar modo di olio, pasta, tonno, zucchero, latte perché quello che ci fornisce il Banco Alimentare della Toscana non è più sufficienti a coprire le esigenze in aumento. Si tratta non solo di anziani, ma anche di tanti viareggini che hanno perso il lavoro e anche di gente un tempo benestante, come commercianti, che ora sono in grossa difficoltà. Purtroppo il ceto medio è scomparso".

Il Germoglio, a breve, sabato 14 ottobre, coordinerà la “Raccolta Alimentare” che sarà realizzata assieme alle altre associazioni di volontariato della Versilia (che sono 12) nelle Coop della nostra riviera, da Torre del Lago a Viareggio, passando da Pietrasanta fino a Forte dei Marmi. I generi alimentari verranno stoccati nella sede della Coop di Pietrasanta e suddivisi tra le varie onlus. In più Il Germoglio, tramite il suo profilo Facebook, ha dato il via ad una raccolta di fondi per comprare cibo e mettere gasolio al furgone, che viaggia tutti i giorni per reperire i generi alimentari e addirittura a domicilio, a chi è disabile. "Invitiamo tutti i cittadini a dare un contributo – conclude Orselli – anche piccolo, perché la povertà aumenta e c’è sempre più bisogno di allungare una mano a chi ha bisogno".