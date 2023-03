Alla libreria Mondadori lo scrittore Morelli

"Con gli occhi dei bambini", il nuovo libro di Claudio Morelli ( in foto) si presenta oggi alle 18, alla libreria Mondadori. L’autore è affiancato da Alessandro Cordelli e interviene Elisabeth De Luca. Nel libro i più piccoli raccontano Dio. "Un bambino, anche piccolo – spiega l’autore – può farci comprendere tanto di Dio, forse ancora prima di avere ricevuto un qualunque insegnamento. Al riguardo si è espresso anche Papa Francesco dicendo che Dio non ha difficoltà a farsi capire dai bambini e i bambini non hanno problemi a capire Dio". Nelle pagine del libro i protagonisti sono i più piccoli. Con il racconto delle loro storie faranno riflettere il lettore adulto. Claudio Morelli, laureato in teologia, insegna alla scuola Secondaria Raffaello Motto. Esordio come scrittore nel 2021 con il libro Assaggi di felicità.