Alfredo Catarsini. La grande arte arriva a Firenze

"Il Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina", è il titolo della mostra che si inaugura oggi alle 16 nella sede della Giunta Regionale della Toscana. La mostra nell’estate toccherà altre importanti città della Toscana con lo scopo di riscoprire, attraverso l’arte di Catarsini, il patrimonio artistico della regione del Novecento creando occasioni per conoscere luoghi, arte, storia della nostra terra. Al taglio del nastro sono stati invitati Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Elena Martinelli presidente della Fondazione Alfredo Catarsini 1899 ETS, Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle arti del disegno di Firenze e gli storici dell’arte Lucia Mannini e Rodolfo Bona; all’inaugurazione segue una visita guidata anche per persone con disabilità visiva. La Fondazione Alfredo Catarsini 1899 compie cinque anni e per celebrare l’avvenimento organizza una mostra d’arte itinerante dedicata ad Alfredo Catarsini che parte da Firenze, città che vanta il più alto numero di esposizioni dell’artista dopo Viareggio.

L’esposizione presenta caratteristiche innovative per rendere i luoghi di cultura più inclusivi e l’arte sempre più accessibile. La metodica originale messa a punto dalla Fondazione Catarsini, in particolare rivolta alle persone con disabilità visiva e applicata per la prima volta in questa mostra e al percorso, sarà svelata in anteprima in occasione dell’inaugurazione di oggi quando sarà possibile fare anche una esercitazione "al buio".