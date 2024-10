"Alfabeto Artigiano" raddoppia. Da domani creatività al Mediceo

Arte & artigianato. Ma anche moda e originalità. La vetrina di Alfabeto Artigiano riapre le proprie porte domani alle 17 al Mediceo. Organizzato dalla Cna di Lucca, con Fondazione Terre Medicee e Comune, l’evento è una importante ricognizione sull’artigianato d’eccellenza nella Lucchesia, in un forte dialogo fra arte, artigianato artistico e design, con molte novità, ma anche tante conferme. Un calendario ricco di iniziative farà poi da corollario alla mostra (aperta gratuitamente il sabato e la domenica con orario 10.30/13 - 15.30/19) fino al 3 novembre. Quest’anno con una eccezionale presenza anche al secondo piano del Palazzo. Un’occasione per i visitatori che potranno visitare gratuitamente, accedendo alla mostra che vede oltre 29 artisti, anche il museo di tradizioni popolari che si trova allo stesso livello.

Si inizia sabato 19 alle 11, con “I segreti di una Modista”, seguito e presentato da Cristina Pieraccioli di ModeLiana Firenze. Un’altra iniziativa in calendario sabato 26, sempre alle 11 con la sfilata di moda curata dalle scuole superiori del territorio. Saranno i ragazzi dell’istituto Don Lazzari Stagi (Pietrasanta), dell’Isi Marconi (Seravezza) e dell’Istituto Professionale per la Moda Matteo Civitali (Lucca) a presentare le loro creazioni. “L’arte della Tessitura” sarà invece il tema dell’iniziativa di domenica 27 alle 11, curata da Simona Pierotti (Casa Colleoni Collection). Questo appuntamento è legato alla visita guidata alla città di Seravezza e alla visita guidata alla mostra Alfabeto Artigiano organizzata dall’Associazione ville Borbone e dimore storiche della Versilia.Si prosegue quindi venerdi 2 e sabato 3, con il progetto “Gioca nel Labirinto di Kart-One” dell’artista e designer Nicolas Bertoux nella Sala Cosimo l di Palazzo Mediceo; sarà sempre il labirinto a fare da palcoscenico per lo spettacolo Teseo e il Minotauro di Elena Verri che si terrà sempre il 2 novembre alle 16 e dove si narrerà il mito attraverso un personaggio giullaresco. "Anche quest’anno avremo un’edizione dove si rinsalderà il filo diretto tra le nuove generazioni e gli artigiani, artisti e designer presenti in mostra – spiega Sabrina Mattei, vice presidente di Cna Lucca e curatrice della manifestazione – Un dialogo alla pari, dove tutti sono protagonisti". "Seravezza torna ad aprire le porte a questo evento che rappresenta una vera e propria eccellenza nell’ambito dell’artigianato artistico – commenta Michele Silicani, assessore alle attività produttive – con una crescente attenzione, negli anni, da parte degli operatori e del pubblico"

Fra.Na.