Alessia Berlusconi: "Zio, hai dato ottimismo"

Forte dei Marmi, 15 giugno 2023 – «Ciao Zio: hai combattuto per tutti noi e per un Paese migliore". Comincia così la lettera che Alessia Berlusconi ha postato sul proprio profilo facebook.

L’imprenditrice, figlia di Paolo Berlusconi fratello del Cavaliere, da anni è legata alla Versilia dove ormai fa presenza fissa: infatti nel 2017 ha acquistato il bagno Alcione e alle ultime elezioni è entrata nel consiglio dell’Unione proprietari bagni dopo aver dato vita al Consorzio “Forte dei Bagni” che riunisce gli stabilimenti balneari più esclusivi di Forte dei Marmi.

«Sono tanti i pensieri che si susseguono e si mischiano ai ricordi – scrive la nipote di Silvio Berlusconi – alle immagini che scorrono davanti agli occhi, al senso di malinconia che fa gonfiare il cuore. Grazie Zio. Grazie per il tuo esempio, per il tuo inguaribile ottimismo, per le parole di incoraggiamento che sapevi rivolgerci nei momenti difficili, per i valori che hai difeso con ostinazione, per la forza con cui hai combattuto per la libertà di tutti noi e per un Paese migliore, per tutti i tuoi insegnamenti, per la tua immensa generosità e per la serenità che hai donato a tante persone vicine e lontane. Buon viaggio. Ora sei tra le braccia del nonno Gigi e della nonna Rosa – prosegue Alessia Berlusconi nel suo struggente ricordo – che con il loro amore e i loro valori hanno trasmesso a tutti noi quel grandissimo senso della famiglia che oggi ci fa essere così uniti nel dolore e che noi, te lo prometto, insegneremo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ti mando il mio ultimo abbraccio, con infinito affetto, orgoglio e riconoscenza".

Alessia, che durante l’estate vive stabilmente a Forte dei Marmi, è l’unica dei Berlusconi ad aver intrecciato un rapporto solido col territorio, assieme alla sorella Luna che, come artista, più volte ha fatto esposizioni a Pietrasanta: solo in passato ci sono state sporadiche apparizioni vacanziere di Barbara, la figlia di Silvio. Ma niente più. L’imprenditrice dell’Alcione è la presenza più affezionata al territorio e si trovava proprio in Versilia quando è stata raggiunta dalla notizia del precipitare delle condizioni di salute dello zio. Così si è fiondata a Milano per l’ultimo saluto che ieri ha radunato migliaia di persone ai funerali di Stato in Duomo.

Francesca Navari