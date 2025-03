Al Principino. Show lirico e pop per beneficenza

"Donne nell’opera vs donne nel pop". Questa sera alle 21 al Principino altro grande evento in musica di beneficenza firmato “K-Antares”. Dopo il successo dello scorso 28 febbraio, grazie allo spettacolo “Non solo musical” che ha registrato un clamoroso sold out, l’associazione K-Antares Aps, in collaborazione con Principino Eventi, si prepara a tornare in scena per un’altra serata di musica e di beneficenza. È in programma, infatti, lo spettacolo dal titolo “Donne nell’Opera vs Donne nel Pop”: una serata all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza, sia in termini musicali che di stile, e che vedrà come protagonista assoluta la femminilità. Sul palco si alterneranno le indimenticabili arie d’opera femminili del maestro Giacomo Puccini, interpretate da Alessandra Meozzi, soprano di fama mondiale, accompagnata al pianoforte dal maestro Massimo Salotti, con i brani femminili più celebri di sempre della musica leggera italiana, cantati dal big vocal group “Donne Incanto” diretto dal maestro, nonché già presidente dell’associazione K-Antares aps, Karen Del Greco. Per quest’occasione ancora una volta il Principino desidera confermarsi sede internazionale della beneficenza: l’incasso della serata, infatti, sarà interamente devoluto per tutti i progetti organizzati dalla K-Antares per il “Diversamente Musical” e l’inclusione musicale, attivi sul territorio ormai da qualche anno con spettacoli di grande successo e interesse. Per info e biglietteria è possibile contattare telefonicamente il numero 339.8533388