Al Manzoni. Carmelo Abbate e i delitti d’Italia

Una conferenza teatrale tra i delitti che hanno sconvolto e l’Italia e l’opinione pubblica, l’analisi di questi avvenimenti, così come la loro ricostruzione, che ripercorrerà la cronaca giudiziaria, analizzando anche l’impatto mediatico della vicenza giudiziaria in sé.

È quella che si terrà sabato sera alle 21.15 al Teatro Manzoni di Massarosa, nel cartellone degli appuntamenti organizzati dall’associazione Meglio di Ieri, con il giornalista e noto opinionista della trasmissione “Quarto Grado“, Carmelo Abbate, alcune delle cui inchieste hanno attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo, da “Newsweek” al “Washington Post”, dalla “CBS” al “Guardian”, dalla “BBC” a “France2”, da “El Mundo” alla “Pravda”, fino alla tv iraniana, porterà sul palco uno spettacolo, collegandosi anche a uno dei suoi libri “Gli uomini sono bastardi” facendo riferimento a storie di soggetti maschili che odiano le donne facendo emergere la loro totale incapacità di amare e l’assenza di un’educazione sentimentale accettata e condivisa. Donne considerate di “proprietà” fino al punto di disporre della loro vita, una normalità fatta di coppie apparentemente perfette che però generano mostri, capaci ogni volta di palesarsi, perché la realtà non è mai quella che sembra. Per tutte le informazioni e prenotazione per i posti numerati per lo spettacolo è possibile contattare il 333 – 8095928.