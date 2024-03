Al Comunale. I Dik Dik in concerto

Oggi, alle 21.15, i protagonisti dell’appuntamento “Musica e parole“ prodotta e organizzata da Franca Dini e condotta da Carlo Fontana, saranno i Dik Dik. Il gruppo musicale che nel 1969 ebbe un grande successo con il brano “Il primo giorno di primavera“ di Lavezzi, Minellono e Mogol, si esibiranno al Teatro Comunale di Pietrasanta.

Fra i tanti gruppi musicali che hanno fatto la storia della canzone del nostro Paese, i Dik Dik rappresentano una delle realtà più importanti: nascono a Milano nel 1965 e si chiamano, dapprima, Dreamers, poi Squali e finalmente Dik Dik, dal nome di un’antilope africana. Dicono le cronache che fu l’allora arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini, e futuro pontefice, a segnalare il gruppo per un provino alla Ricordi, in seguito al quale arrivò il primo contratto discografico. Il gruppo “sfonda“ nel 1966 con “Sognando la California“, cover con testo di Mogol di “California Dreamin“ dei “The Mamas and the Papas“. La canzone ha un successo strepitoso e il retro del disco è il brano “Dolce di gioSeguono altre hit, con versioni italiane di successo anglosassoni come “Inno“ del 1967 e “Senza Luce“ che conquista il primo posto della hit parade. Ma ci sono anche brani originali come “Il vento“ del 1968, “Il primo giorno di primavera“ del 1969, “Vendo casa“ del 1971Il simbolo del gruppo è Pietruccio Montalbetti, fondatore e chitarrista dei Dik Dik, e molto amico di Battisti, cui, il gruppo deve molto per i contributi autoriali insieme a Mogol.

La formazione attuale è composta, oltre che da Montalberti, da Lallo Sbriziolo, altro componente di lungo corso, Gaetano Rubino e Mauro Gazzola.