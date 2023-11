Aiuti per pagare l’affitto. Previsti contributi per famiglie che si trovano in difficoltà

Arrivano risorse per sostenere chi deve pagare l’affitto. Il settore tributi e sociale del Comune informa che entro il 4 dicembre si può presentare domanda per avere accesso alla graduatoria per il contributo a integrazione dei canoni di locazione, da erogare per l’anno in corso. L’erogazione avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione e di quelle messe a disposizione dal Comune, secondo le procedure e le modalità riportate nel bando pubblicato sul sito www.comune.seravezza.lucca.it. Tra i requisiti necessari la cittadinanza italiana o l’appartenenza a uno Stato dell’Unione europea o di altri stati, con regolare permesso di soggiorno, la residenza anagrafica nel comune di Seravezza, il non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, essere in possesso di un Isee rientrante nei valori previsti, in base a determinate fasce. Si precisa inoltre che l’eventuale assegnazione di alloggio Erp è causa di decadenza del diritto al contributo. Le domande per la partecipazione al bando possono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune oppure spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Comune di Seravezza, via XXIV Maggio 22 – 55047 Seravezza. Ai fini della compilazione della domanda sono stati predisposti appositi moduli, disponibili sul sito del Comune. Le domande e la documentazione richiesta potranno essere inviate, debitamente scannerizzate, anche all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: [email protected]. Si ricorda che, in tal caso, è necessario che anche la casella di spedizione sia di posta elettronica certificata.