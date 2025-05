Africa Macelli trionfa 3-0 sugli Antichi Feudi al Torneo delle Contrade

africa macelli

3

antichi feudi

0

AFRICA MACELLI: Dazzi, De Lucia (Pillon), Becini (Forco) Bonini (Mancini), Bertoni, D’Angina, Perregrini, Sacchelli (Bartoli), Evangelisti (Bresciani), Tartarini, Da Prato (Angeli). All. Celi.

ANTICHI FEUDI: Ansini, Baldi, Tartarini, Garibaldi, Bacci, Lorenzoni, Bazzichi, Russo, Ventura, Mariani, Dati. All. Bordini.

Arbitro: Lorenzini di Livorno.

Marcatori: 20’ pt Sacchelli (r), 40’ pt Evangelisti; 15’ st Sacchelli.

PIETRASANTA – L’Africa Macelli, finalista per 3 volte nelle ultime 4 edizioni, bagna il suo esordio al Torneo delle Contrade di Pietrasanta con un bel 3-0 sugli Antichi Feudi ribadendo le proprie ambizioni in ottica di successo finale.

Partita senza storia allo stadio comunale di Pietrasanta che Sacchelli sblocca grazie ad un calcio di rigore. Il raddoppio è opera di Evangelisti, che infila l’angolo splendidamente servito da Tartarini al termine di una travolgente azione personale, con tanto di tunnel ad un difensore. Nella ripresa il 3-0 arriva in modo spettacolare, con la parabola velenosa di Sacchelli che si infila all’angolo direttamente da calcio d’angolo. "È stata una serata per noi serena - commenta Valentino Celi dell’Africa Macelli -, perché abbiamo subito preso le redini della partita senza mai mollarle. Vogliamo arrivare in fondo al torneo e cercare anche, finalmente, di vincerlo. Siamo anche molto soddisfatti del fatto che siamo anche riusciti a dare spazio a tutti i ragazzi che avevamo con noi in panchina". Con questo successo l’Africa Macelli, sempre bel girone C, raggiunge in classifica il Pontestrada.

Classifica: Africa Macelli e Pontestrada 3; Antichi Feudi e Pollino Traversagna 0. Per la seconda giornata, il girone A con l’incontro tra lo Strettoia e La Collina, quest’ultima all’esordio nella kermesse.

Sergio Iacopetti