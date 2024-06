Affluenza a rilento. Ha votato tra il 10 e il 15%

Stanotte sapremo se nel prossimo Parlamento europeo siederà anche un politico versiliese. Dopo la prima giornata di ieri, i seggi per le elezioni europee saranno aperti ancora oggi dalle 7 alle 23, dopo di che ci sarà lo spoglio dei voti e il verdetto ufficiale. A ieri sera l’affluenza è stat particolarmente bassa in tutti i comuni della Versilia. Ovviamente oggi c’è tempo di far risalire le medie, ma siamo attorno a l 10% dell’affluenza. In particolare a Viareggio è del 14,6%, a Camaiore è il 12,03, a Massarosa il 10,3%, a Pietrasanta il 10, 3, a Forte dei Marmi la percentuale più alta con il 15%. Addirittura sotto il 10 Seravezza (9,62%) e Stazzema, nonostante si voti anche per il sindaco (9,76). In Versilia, per questo nuovo appuntamento, erano attesi 138.291 elettori con diritto di voto.

In lizza per un posto nel Parlamento europeo, come detto, si sono presentati anche tre esponenti del nostro territorio. Si tratta del generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega, l’avvocato Silvia Bertolucci, consigliera comunale della lista civica Blu (“Del Ghingaro sindaco“) con la lista “Stati Uniti d’Europa“ di Matteo Renzi, e infine l’ex senatore Gianluca Ferrara per il Movimento 5 Stelle.

Il voto per le elezioni europee utilizza un sistema proporzionale con voto di preferenza ed è stato dunque possibile, per l’elettore, tracciare un segno sul simbolo prescelto ed esprimere, nelle righe apposite, i nomi dei candidati preferiti, sino a tre all’interno della medesima lista, votando, nel caso di due o tre preferenze, candidati di genere diverso. Ai fini dell’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, le liste devono avere conseguito almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

red.viar.