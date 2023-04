Adolf Dassler e i benefici del nuoto

di Ciro Vestita

Per dirla con Flaiano: i parenti son come le scarpe più stretti sono più male fanno. E, di scarpe e cattiverie, i fratelli Adolf e Rudolph Dassler nella Berlino degli anni ’30 erano maestri. Gestivano, insieme alle mogli, un moderno calzaturificio che forniva scarpe a mezzo mondo. Loro l’invenzione del secolo: le scarpette da calcio con tasselli mobili. Ma Adolf oltre che artigiano era anche un gran birichino e, oltre a modellare le scarpe, iniziò a corteggiare anche la cognata. Ne nacque un putiferio e, quindi, ovvia fu la separazione. Adolf fondò la Adidas (acronimo di Adolf ed Dassler); Rudolf invece fondò la Puma. Ma fu sempre Adolf ad avere più intuizioni (e scivoloni): fu il primo, infatti, a capire l’importanza dei testimonial e sponsorizzò il nero americano Jessi Owens che, con le sue scarpette, vinse ben quattro medaglie nelle olimpiadi di Berlino del ‘36, attirandosi le ire di Hitler che immediatamente gli revocò la licenza per produrre stivali alla Wermacht. Finita la guerra fra i due fratelli iniziò la caccia agli sponsor, ma fu sempre Adolf a prevalere. Nel ’54, infatti, fa un megacontratto a Pelè in quel periodo ancora giovanissimo e sconosciuto. Divenuto un mito, Pelè in un solo anno fece vendere alla Adidas un milione di scarpette. Ma Adolf oltre che un genio era anche un sportivo più volte campione di nuoto. Fu il primo a consigliare a grandi atleti una preparazione aerobica in piscina per poi affrontare gli altri sport quali calcio, basket o altro. Ed aveva ragione. Il nuoto è in assoluto il migliore sport al mondo. La spiegazione è semplice: il corpo umano ha ben 140 muscoli nella sua impalcatura osteoscheletrica. Di questi, nella nostra attività motoria quotidiana, ne usiamo davvero pochi. E relativamente pochi ne usiamo anche in vari sport. Solo il nuoto impone al nostro organismo di utilizzare tutti e 140 muscoli. E, se siamo ancora in ferie, cerchiamo di sfruttare il più possibile l’acqua di mare che è stata recentemente classificata fra i cinque più potenti antinfiammatori, utilissima per curare acne, eczemi, artrite artrosi, asma e tantissime altre patologie.