Addio Garibà: "Eri l’anima della borgata"

E’ scomparso a 61 anni, vinto dalla malattia, Rolando Garibaldo detto Garibà, artigiano con laboratorio accanto all’ex ospedale Lucchesi, specializzato in particolare in portaceneri e mortai in marmo. "Sei stato per lungo tempo parte della grande famiglia della Borgata Le Case – lo ricordano gli amici di Strettoia – membro attivo e partecipe, sempre disponibile per ogni evenienza, per ogni lavoro da fare e per ogni ruolo da ricoprire (attore, figurante, aiutante dietro le quinte), ma ciò a cui tenevi di più e che hai fatto al meglio è stato fare l’allenatore dei ragazzi della Staffetta Notturna della Festa del Vino, ragazzi che hai saputo aggregare". Lascia la moglie Carla e i figli Eduardo e Francesco.