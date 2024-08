Addio al preside Pinna: "Rigoroso ma giusto"

Si è spento a 74 anni il professor Gioi Franco Pinna. Nato a Bressanone, in provincia di Bolzano, da una famiglia di origini sarde. Da tempo si era stabilito in Toscana e, negli ultimi anni, a Lido. È entrato nel mondo della scuola come docente di storia dell’arte; poi, in qualità di preside, ha guidato vari istituti superiori, tra cui il liceo artistico di Lucca e il Chini di Lido.

Proprio nel liceo lidese ha concluso la propria carriera di dirigente con il pensionamento nel 2012. Così lo ricorda Claudio Guidi, uno dei docenti suoi collaboratori negli anni del ‘Chini’: "Aveva una personalità istrionica e non era uno che si schierava apoditticamente dalla parte dei genitori o degli alunni che protestano, come tanti dirigenti di ora, la cui linea maestra sembra essere quella di non aver grane. Quando capitava di avere dei genitori che contestavano una bocciatura o altro, lui si documentava e agiva con equilibrio".

Un’altra testimonianza viene dalla professoressa Chiara Nencioni: "Era riuscito a creare non solo una scuola seria ed accogliente, dove non esistevano diversità né gerarchie e che forniva un’ottima formazione, ma una sorta di ‘grande famiglia’, come dimostra l’affetto dimostratogli in questi giorni. L’istruzione è un diritto e deve mirare a rendere davvero tutti uguali, ma per farlo, deve essere valida, rigorosa, e non lasciare indietro nessuno. E il preside Pinna questo ha creato al liceo Chini".

Cordoglio per la scomparsa del preside è stato espresso da molti docenti che avevano lavorato con lui, dalla dirigenza e dal personale del liceo ‘Chini Michelangelo’, l’ultima scuola che aveva diretto. La famiglia ha chiesto che possa venire ricordato mediante donazioni a ‘Emergency’ o ‘Save the Children’.

G.A.