Addio al geometra Mauro Costa. Era stato anche consigliere comunale

Preciso sul lavoro, affettuosissimo padre di famiglia e per un po’ di tempo amministratore della città nelle vesti di consigliere comunale. È così che la comunità di Tonfano ricorda Mauro Costa, noto geometra scomparso ieri all’età di 78 anni a causa di un brutto male scoperto quattro anni fa, poco dopo aver guadagnato la meritata pensione. Residente nella frazione marinella, aveva svolto la professione di geometra per oltre mezzo secolo, precisamente per 55 anni, lavorando in uno studio associato in via Donizetti, davanti alle Poste di Tonfano. Costa, che fu anche consigliere comunale nelle file del Partito repubblicano, lascia la moglie Elena, i figli Nicola e Giacomo e la sorella Paola. La salma si trova a “La Piramide“, accanto al pronto soccorso dell’ospedale Versilia: il trasporto oggi alle 14,45 in direzione della chiesa di Sant’Antonio di Tonfano, con la messa alle 15.

d.m.