Viarerggio, addio al ‘fiorista’ Gillot. La Passeggiata in lutto

Era, per tutti, “Il fiorista della Passeggiata“. Roberto Gillot tra i fiori era nato 73 anni fa, e avvolto dalla spuma del mare di Viareggio e dai petali, che hanno coronato una bellissima storia di famiglia e di impresa, è diventato un uomo. Quei petali così unici e delicati, proprio com’è la vita. Scivolata via dopo una lunga battaglia contro la malattia.

La nonna di Roberto, ancora prima della Grande Guerra, aprì un piccolo chiosco a Viareggio. Sua madre poi, con mille lire, riuscì a riscattare un fondo in muratura sul Lungomare che Gillot, negli anni, con a fianco la moglie Graziella, ha saputo trasformare in un punto di riferimento del settore. Suoi gli allestimenti che hanno incorniciato i grandi eventi mondani: da "Baciami Versilia", in onda sulla Rai, al palcoscenico del Festival Pucciniano. "Aveva un gusto e un estro rari" lo ricordano oggi i colleghi, insieme ai commercianti della Passeggiata.

"Associato da tantissimi anni prima all’Ascom e poi a Confcommercio – scrive l’associazione – Gillot è sempre stato un punto di riferimento per il tessuto commerciale del Lungomare, non lesinando mai il suo impegno e la sua disponibilità" . Il vice presidente Piero Bertolani ed il presidente del Ccn Alessandro Fontana "esprimono un sentimento di forte commozione e si stringono attorno alla famiglia Gillot in un abbraccio ideale". Oltre alla moglie, Graziella, con cui avrebbe presto festeggiato 50 anni di matrimonio, Roberto, nonno di sette nipoti, lascia i cinque figli Nicola, Sara, Patrizia, Margherita e Silvia.

A loro si stringe anche la famiglia del Centro giovani calciatori: "Oltre ad un amico – dice il presidente Alessandro Palagi –, Roberto era una parte del Cgc, animato da una passione pura per l’hockey che l’ha portato a seguire la squadra nei momenti più belli e anche in quelli difficili". La salma di Roberto Gillot si trova esposta presso la casa funeraria ’La piramide’, da qui oggi alle 14.30 si muoverà per la cappella del cimitero della Misericordia dove, alle 15, sarà celebrata la santa messa.