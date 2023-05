Addio a Pernica Fondò il gruppo Fratres

A Piano di Mommio lo ricordano come un uomo elegante, garbato, gentile, sempre pronto a scambiare due chiacchiere, un saluto e un sorriso che apriva il cuore. Giuseppe Pernica, 90 anni, se ne è andato nella giornata di martedì. Ieri alle 10.30 per la commemorazione funebre alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù la frazione lo ha abbracciato per l’ultima stringendosi ai figli Alessandro e Alessio e ai familiari. Giuseppe Pernica, imprenditore. nonno di tre nipoti, due maschi e una femmina, era rimasto vedovo di Fiorella Vizzoni circa un anno fa, è stato uno dei volti storici del volontariato locale. E’stato tra i fondatori storici della Confraternità della Misericordia e tra i fondatori del Gruppo Fratres di Piano di Mommio, nel 1991, gruppo nel quale è stato molto attivo come impegno, sensibilità, umanità, generosità oltre che come donatore. "E’stato un donatore molto attivo premiato con diversi riconoscimenti per il numero di donazioni fatte", lo ricorda con queste parole Romolo Marchi, presidente del Gruppo Fratres di Piano di Mommio al quale si associano il consiglio direttivo e i volontari. Martedì quando Giuseppe Pernica ha chiuso gli occhi Romolo Marchi ha reso omaggio alla salma e si è stretto ai familiari. Una rappresentanza del Gruppo Fratres ha partecipato alla commemorazione. "E’stato molto fiero di appartenere al Gruppo Fratres e sempre molto disponibile nei gruppi di volontariato e quindi nell’impegno nel tessuto sociale", lo ricorda con queste parole Silvia Benedetti, segrataria storico del Gruppo Fratres.

Maria Nudi