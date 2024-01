Addio a Luciano Lupori. È stato presidente dell’Assoalbergatori

È morto Luciano Lupori, ex presidente degli albergatori della città e padre dell’attuale presoidente, Sandra Lupori. Aveva 78 anni e la morte è sopravvenuta all’Ospedale Versilia, dove era ricoverato in terapia intensiva. Oltre alla figlia lascia la moglie, il genero e i nipoti. Federalberghi lo ricorda come "uno degli storici e più attivi rappresentanti degli albergatori". Montecatinese di origini, Luciano Lupori divenne presidente della categoria nel 2006, dopo la scomparsa del predecessore Sauro Bellotti. Titoltare dell’omonimo hotel di via Galvani, oggi gestito dalla figlia, era consigliere di Federalberghi dal 1976, ed ha continuato a rappresentare la categoria ininterrottamente fino al 2012.

"Erano anni di fervida attività a favore della crescita della città – ricorda la nota di Federalberghi – Lo scambio di idee era aperto, costruttivo e leale e Luciano era un fulgido esempio dell’entusiasmo e dell’attaccamento per Viareggio, che amava chiamare “la mia bella donna sgrendinata”".

"Alla nostra presidente Sandra Lupori – conclude l’associazione degli albergatori – vanno le più sincere e sentite condoglianze della direzione di Federalberghi, del consiglio direttivo e di tutti gli albergatori viareggini. Per chi vorrà fare un ultimo saluto a Luciano, i funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa di Sant’Antonio, non lontano da dove ha trascorso gran parte della sua vita lavorativa".

E alla famiglia Lupori anche le condoglianze della Confcommercio Viareggio attraverso il suo presidente Piero Bertolani.