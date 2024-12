Addio a Luana, anima del "Cattan". Ha rilanciato gli eventi sulla costa

È morta Luana Barsotti, 79 anni, molto conosciuta a Lido di Camaiore e in Versilia per aver gestito con il marito per decenni il noto bar Cattan, sul viale Colombo nella frazione rivierasca.

Luana lascia tre figli e i nipoti; il marito, Rigoletto Boschi, anche lui un volto riconoscibile della frazione e conosciutissimo, era morto nel 2017. Personaggio storico della frazione, Luana, bionda, generosa e sorridente, ha sempre organizzato iniziative ed eventi per la sua Lido, che amava davvero col cuore.

A lei si deve il seme della "Notte Lido Blu", evento turistico culturale molto famoso ed apprezzato. Negli anni Ottanta il suo caffè, dove era sempre presente alla cassa o dietro il banco accanto al marito, allestì "Notte sotto le stelle", invitando vip e attori oltre ad ‘Una rotonda nel blu’, un concorso canoro in sinergia con Vincenzo Masini. Da qui nacque l’idea della Notte Lido Blu che proseguì fino agli anni 2000 con successo. Presentazioni di libri e sfilate di moda, aperitivi e cocktail eleganti e una collaborazione fattiva con la Also Eventi di Sonia Paoli proseguirono per il Caffè Cattan, punto di ritrovo per la Versilia.

Sono tanti i clienti affezionati che per decenni hanno ’battezzato’ il Cattan come propria partecceria prediletta, e tra di loro numerosi vip che hanno frequentato la Versilia a cavallo degli anni Duemila. La perdita di Luana lascia un vuoto enorme nel mondo dell’imprenditoria di Lido: il suo esempio e la sua energia sono stati di ispirazione nel mondo delle attività della frazione lidese.

La giovane nipote di Luana, Rachele Biliotti, figlia di Ilaria, sta avendo un grande successo come cantante e studia musica nella capitale. Alle figlie e al figlio e a tutti i parenti le condoglianze de La Nazione.