Addio a Licia. Strettoia piange la commerciante

Quando il feretro, dopo il funerale in chiesa, si è fermato davanti alla "sua" bottega, di tutti i presenti non ce n’era uno con gli occhi asciutti. È stato il momento più toccante dell’ultimo saluto a Licia Mugnai (nella foto), storica titolare degli alimentari "La bottega di Licia e Lucia", nella piazza di Strettoia. Ieri, alle esequie, era presente tutto il paese: quando in vita si semina tanto, dispensando sorrisi e bontà, quell’affetto sincero torna indietro e chiude il cerchio. Era stato proprio l’amore a convincere Licia, originaria di Talla (Ar), a vivere qui. Veniva ogni estate per fare la stagione a Forte dei Marmi e conobbe il suo futuro marito Claudio Del Carlo, detto "Stioppo". La coppia andò ad abitare sul colle dell’Albetreta e Licia nei primi anni ’80 iniziò a lavorare agli alimentari della Rossana, senza più lasciare quei locali.

Dopo alcuni anni rilevò infatti la licenza insieme all’amica Lucia Puliti, integrandosi subito con la comunità. Da tempo purtroppo era malata e nonostante le cure il suo sorriso si è spento all’età di 66 anni. Oltre al marito lascia anche il figlio Roberto, la nuora Alessia, il nipotino Andrea e i fratelli venuti da Arezzo per l’ultimo abbraccio. "La tua scomparsa – scrive la Pro Strettoia – lascia un vuoto immenso nei nostri cuori. Sei stata molto più di una semplice commerciante. Eri un’amica, un punto di riferimento, un sorriso gentile che accoglieva chiunque varcasse la porta del tuo alimentari. Da te non si entrava solo per far la spesa ma per scambiare due chiacchiere, trovare conforto in una giornata storta, sentirsi a casa. Hai saputo creare un legame speciale con ognuno di noi e per questo non ti dimenticheremo mai. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi: il tuo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori".

d.m.