Addio a Giovanni Andres, commercialista che amava la cultura

E’ scomparso in punta di piedi. Così come ha sempre condotto la sua vita. Addio a Giovanni Andres, 95 anni, noto dottore commercialista, filantropo e appassionato di progetti culturali. La sua storia è ricca di traguardi professionali di successo: è stato presidente dell’ordine dei dottori commercialisti alla fine degli anni Ottanta, a lungo membro del collegio sindacale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e per quarant’anni socio attivo del Rotary Club. Tanti impegni contrapposti ad una vita schiva e riservata, condotta nell’intimità della famiglia e col sostegno della moglie Maria Pia Gavioli con cui ha condiviso l’esistenza.

Originario di Avigliana, in Piemonte, Andres è arrivato a Viareggio con la famiglia nell’immediato Dopoguerra e qui si è stabilito avviando il proprio studio di commercialista e trascorrendo il tempo libero in un simbiotico rapporto col fratello gemello Francesco, scomparso alcuni anni fa. Nonostante l’età Andres era energico e amante delle passeggiate: negli ultimi tempi le sue condizioni di salute sono precipitate e si è progressivamente spento nella sua abitazione in via Mascagni.

Lascia la moglie Maria Pia, insegnante in pensione, i figli Maurizio dottore commercialista e Stefano avvocato, oltre agli amati nipoti. La camera ardente è stata allestita alla Misericordia di Viareggio. Oggi alle 15 i funerali nella chiesa di Don Bosco al Marco Polo.

Fra.Na.