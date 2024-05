Addio a Giannelli, il professore amante dell’arte

Oggi la contrada La Lucertola parteciperà al Palio col lutto nel cuore. Se n’è andato a 84 anni (li avrebbe compiuti il 6 luglio) Luciano Giannelli, ex insegnante molto conosciuto e padre di Serena, segretaria, tesoriera e tamburina di contrada. Originario di Ripa, Giannelli ha frequentato l’Accademia d’arte a Carrara con profitto e poi è salito in cattedra, con una lunga esperienza da insegnante alle scuole medie Motto a Viareggio dagli anni ’70 fino al ’96 quando è andato in pensione, mantenendo comunque contatti con alunni e colleghi dai quali era stimatissimo. Abitava a Forte dei Marmi ma la sua passione è semrpe stata l’oliveto, tanto da essere uno dei convinti alfieri della qualità dell’olio Quercetano fino a quando la malattia l’ha costretto a ritirarsi. Lascia la moglie Loretta (ex insegnate di arte alle medie Viani a Viareggio e conosciuta a un concorso in Sardegna), le figlie Gaia Ilaria e Serena Elena. L’ultimo saluto stamani alle 11 con una benedizione nella camera ardente della Croce Verde di Forte.