Addio a Fulvio Lorenzi Stamani fissati i funerali

Dopo breve malattia è deceduto all’ospedale San Camillo Fulvio Francesco Lorenzi, di 93 anni. Persona retta e stimata è stato per anni operaio nel settore marmifero, poi ha gestito una piccola rivendita di vino, coadiuvato dalla moglie Luana, a Ripa. Ha scritto anche un libro "Per non dimenticare" edito da Feltrinelli, che altro non è che la sua biografia dai tempi bui della guerra alla lenta ma continua ricostruzione proprio per non disperdere la memoria storica. Lascia le figlie Patrizia, Emanuela e Silvia che lo ricordano con tanto affetto. Il funerale si terrà stamani alle 10,30 nella chiesa di Pozzi.

A.S.